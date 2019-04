Le Montpellier Handball défie Chambéry pour une place en finale de la coupe de France

Et si le plus était à venir pour le Montpellier Handball en coupe de France ? Après avoir éliminé l'ogre PSG en quart de finale, le MHB se déplace à Chambéry ce dimanche en demi-finale. L'entraîneur et les joueurs s'attendent à tout sauf à une partie de plaisir en Savoie à partir de 20h05.

Une méfiance totale

"Le plus mauvais tirage" avoue Mathieu Grébille. L'arrière montpelliérain nous donne sa recette pour ne pas tomber dans le piège savoyard : "c'est l'équipe qui en voudra le plus qui ira au bout." Même son de cloche du côté de Patrice Canayer. "On s'est donné des options en éliminant Paris. Le coupe de France reste un objectif que l'on peut atteindre" souligne le manager du Montpellier Handball.

"Le match à Chambéry sera encore plus du que Paris" - Benjamin Afgour, pivot du MHB

Le coupe de France est la dernière chance pour Montpellier de décrocher un titre cette saison. L'autre demi-finale opposera Nancy à Dunkerque.

