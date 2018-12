Le Montpellier Handball défie le PSG en championnat

Montpellier, France

Montpellier n'imaginait certainement pas vivre pareille saison après son titre Européen décroché en mai dernier à Cologne (Allemagne). Les handballeurs héraultais sont au bord de l’élimination en Ligue des champions et déjà dans l'obligation de ne plus perdre de point en championnat. Le choc de ce dimanche face au Paris Saint-Germain peut permettre à Patrice Canayer et ses hommes de revenir à hauteur du champion de France en titre. Coup d'envoi à 18h30.

"Si on y croit pas, on y va pas"

Le Montpellier Handball reste sur deux succès importants de suite en championnat (face à Chambéry et Saint-Raphaël). Troisièmes au classement, les handballeurs héraultais semblent retrouver leur jeu petit à petit. "La défense, les gardiens, l'attaque sont revenus à un très bon niveau donc si on y croit pas face à Paris, on y va pas" confie Bachou un fidèle supporter des Blue Fox. Un sentiment partagé par Valentin Porte, le capitaine montpelliérain : "On sait qu'avec l'envie dégagée par l'équipe on peut poser problème à Paris." De l'avis général, Montpellier est capable de tout cette saison : même de battre le grand Paris.

Simonet absent

Le meneur argentin Diego Simonet est absent pour ce choc face à Paris après sa blessure à la cuisse contractée face à Saint-Raphaël ce jeudi. En face, l'ancien montpelliérain Nikola Karabatic est lui aussi forfait pour la rencontre.

Suivez le match en direct

Rendez-vous dès 18 heures en direct de l'Arena de Montpellier.