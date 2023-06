Le Montpellier handball face à sa bête noire Nantes en finale de la coupe de France

Cela fait 7 ans que le Montpellier Handball n'a pas remporté de titre national. Le dernier c'était justement la coupe de France en 2016, face au PSG handball. Cette année pas de PSG en finale, puisque les montpelliérains ont sorti les parisiens en demi finale à la Sud de France Arena (33-20). Ce soir les adversaires sont les nantais, la bête noire des montpelliérians qu'ils n'ont pas battu depuis 2018, c'était en finale de la Ligue des Champions.

Qu'est ce qu'on risque, de gagner le titre à la fin ?

Le capitaine Valentin Porte fait partie de ceux qui terminent la saison sur les rotules mais il ira au combat pour cet ultime match : "il faut qu'on termine sans énergie pour n'avoir aucun regret. Si on ne bat plus Nantes depuis plusieurs années, ça se joue souvent à un but, à leur avantage, il est temps que ca change."

Si c'est une cerise sur le gâteau, ce n'est pas une cerise de décoration !

L'entraineur Patrice Canayer aborde ce match "de façon un peu égoïste, comme une récompense pour cette équipe qui a beaucoup donné pendant toute la saison, qui mérite un trophée" et il ajoute " le problème d'une coupe

c'est qu'elle n'est pas donnée au mérite mais à la réalité de ce que vous faites le soir du match sur le terrain."

Julien Bos veut gagner un titre avant de quitter Montpellier

Dernier match de la saison, dernier match tout court avec Montpellier pour l'arrière Julien Bos qui s'est engagé avec Nantes la saison prochaine. " je ne me pose pas la question, je suis montpelliérain jusqu'au coup de sifflet final."

La finale de la coupe de France se joue à 20H30, on va la vivre en direct sur France Bleu Hérault, depuis l'Accord Hôtel Arena et depuis le FDI Stadium avec les supporters.

Un autre club heraultais va tenter de décrocher la coupe de France, catégorie départementale, c'est celui de Grabels qui affronte à 12h le club de la Celle saint Cloud.