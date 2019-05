Le Montpellier Handball gagne le derby de justesse à Nîmes (25-24)

Un derby chaud bouillant comme prévu. Et à la fin ? C'est le Montpellier Handball qui gagne le derby. Victoire de justesse mais victoire précieuse ce jeudi au Parnasse à Nîmes (25-24). Dominateur tout le match, le MHB menait de huit buts en début de seconde période. Mais les handballeurs héraultais se sont fait peur dans les derniers instants. Melvyn Richardson termine meilleur buteur côté héraultais avec six buts.

"Un derby c'est toujours un peu chaud. On savait que ce n'est jamais terminé avec Nîmes. Mais on a manqué un peu de lucidité et de sérénité à la fin du match" - Valentin Porte, le capitaine montpelliérain