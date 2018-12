Le Montpellier Handball impuissant face au PSG (32-24)

Montpellier, France

Rien à faire ! Le Montpellier Handball a été impuissant ce dimanche soir face à Paris en match en retard de la 7e journée de championnat. Les Héraultais se sont inclinés (34-22) à l'Arena. Ils restent à la troisième place au classement, à quatre longueur du nouveau leader parisien. Le prochain match face au voisin nîmois dans dix jours s’annonce déjà capital.

Une première période décisive

Montpellier est bien rentré dans le match en contenant les Parisiens pendant les dix premières minutes. L'entrée en jeu du gardien Thierry Omeyer a tout changé. L'ancien gardien numéro un de l'équipe de France a dégoutté les attaquants du MHB. Le PSG a profité du trou d'air montpelliérain pour s'échapper au score et rentrer aux vestiaires avec un avantage de sept buts (20-13). "Pendant dix ou quinze minute Paris a creusé un écart trop grand et ensuite on a tout donné mais manqué sans doute de l'énergie en fin de match" analyse le gardien Nikola Portner.

"On commence vraiment à fatiguer"

En seconde période Montpellier a tout tenté pour recoller au score en vain. Les handballeurs héraultais ont limité la casse à moins trois à un quart d'heure de la fin du match. Insuffisant face au rouleau compresseur parisien. Le quadruple champion de France n'a pas trop forcé pour garder les devants jusqu'à la fin. Montpellier a concédé ce dimanche sa deuxième défaite de la saison. "Il y a encore beaucoup de boulot à faire mais je le répète depuis deux mois et demi donc c'est énervant de toujours se répéter, de se dire les choses et de ne rien faire. On commence vraiment à fatiguer" s'agace Valentin Porte le capitaine du MHB.