Le Montpellier Handball peut-il faire tomber le PSG ?

C'est le choc de cette 13 ème journée de Lidl starligue entre le leader le PSG handball et le MHB son dauphin. Première confrontation de la saison au palais des sports René Bougnol.

Mathieu Grebille et le PSG attendu à Bougnol

Non le PSG Handball n'est pas invincible... même si à ce jour il est invaincu : 11 matchs 11 victoires. Montpellier est aussi invaincu mais a concédé deux nuls contre Nantes et Cesson rennes.

Ce soir, les handballeurs montpellierains seront- ils les premiers à faire chuter les parisiens ? La dernière fois que Montpellier a battu le club parisien, c'était lors de la saison 2017-2018 à Bougnol 33 à 30 , malheureusement Montpellier avait chuté dans la foulée à Saint Raphaël perdant du coup le titre de champion de France. Les montpelliérains s'étaient magistralement rattrapés en remportant le titre de champion d 'Europe à Cologne.

Jeudi dernier invité de 100% MHB, l'arrière Benjamin Bataille se disait prêt pour affronter le PSG "c'est pour ce genre de match qu'on joue", tout en regrettant particulièrement ce soir l'absence de spectateurs, "c'est aussi pour eux qu'on doit gagner." Et pour rester dans la course au titre.

"Bougnol me manque un peu" Mathieu Grebille

C'est un match particulier pour l'ailier gauche du PSG Mathieu Grebille, qui a rejoint le club de la capitale cette année, après 13ans à Montpellier. "Ça va me faire bizarre de jouer à Bougnol en visiteur pour la 1ère fois contre mes anciens coéquipiers, bizarre et plaisir de retrouver la salle de Bougnol qui me manque. Même s'il n y aura pas de spectateurs, je sais que ce sera un gros match, que ça peut être serré."

Montpellier Handball-PSG Handball ce mercredi à 20h45.