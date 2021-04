Le Montpellier Handball prend une option sur les demi-finales de la Ligue Européenne

Les handballeurs montpelliérains remportent le match aller des 1/4 de finales de Ligue Européenne face au club allemand du Füchse Berlin 32 à 29. Un avantage de trois buts pour le match retour de mardi prochain là-bas et à la clef la place en demi finales.

Les handballeurs montpellierains ont dominé la première mi-temps de ce 1/4 de finale aller de Ligue européenne face au club allemand de Füchse Berlin, ils menaient 13-11 à la pause, un écart qui aurait pu être plus important avec un peu moins de précipitation et plus de réussite aux tirs

Rejoints à la marque par leurs adversaires dés la reprise, ils ont couru après le score. Ils ont retrouvé le jeu rapide et leurs shooteurs comme Melvyn Richardson dans les 10 dernières minutes ,emmenés aussi par leur capitaine encore exemplaire ce mardi soir Valentin Porte qui marque le dernier but , de plus trois, à la dernière seconde. Valentin est d'ailleurs le meilleur buteur de l'équipe avec 8 buts.

Valentin Porte marqué et fatigué après ce match rugueux

Motif de satisfaction : le bon retour de Julien Bos auteur de deux très beaux buts à l'aile et pour le plaisir cette combinaison et ce but spectaculaire :

"On ne peut qu'être satisfait du résultat final, avec un écart, le plus gros de tout le match de 3 buts , maintenant en coupe d'Europe, on a déjà vécu des victoires de plus 10 buts qui se remontent " previent Patrice Canayer

C'est en tout cas mieux que lors du 8emes de finales, où Montpellier avait été tenu en échec par les suisses de Schaffhousen avant de s'imposer là-bas.

Match retour mardi prochain à Berlin mais avant le choc de la 23 ème journée de championnat ce samedi Montpellier va défier le leader invaincu le PSG handball chez lui .

Montpellier peut -il faire tomber le PSG invaincu depuis une saison et demie ? Votre avis ce jeudi dans 100% MHB à partir de 18H30 avec comme invité Valentin Porte.