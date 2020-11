Le Montpellier Handball reprend le championnat face à Saint Raphaël

Le dernier match du MHB remonte à un mois, c'était le 11 octobre contre Nantes pour la 4ème journée de LidlStarligue, les montpelliérains avaient arraché le match nul (27-27). Depuis plus rien, la faute au covid qui a sévit pendant trois semaines, quasiment tout l'effectif a été touché. Résultat : Quatre matchs de championnat et deux de coupe d'Europe reportés.

Enfin débarrassés du Covid, le MHB a profité de la mini trêve internationale mais sans ses internationaux pour faire travailler le groupe, les épargnés et les guéris. Du boulot pour le préparateur physique Benjamin Floris ." Ils sont à 80% de leur forme, mais ça revient vite."

On va réattaquer le championnat, le couteau entre les dents et la bave aux lèvres." Valentin Porte, le capitaine du MHB

" Pas question de se laisser surprendre pour cette reprise, par des équipes qui n'ont pas eu de cas de covid, et perdre des points qui pourraient ,on l'a vu la saison dernière nous coûter notre place en ligue des champions" affirme le capitaine du MHB, "_il faut rester dans notre objectif initial, même si on n'aura pas de public et que cela va nous manquer." Quand au calendrier effréné des semaines à venir, il faut caser les matchs reportés, le capitaine ajoute " s'il faut jouer deux ou trois matchs par semaine, on le fera, c'était tellement bizarre de ne pas jouer pendant un mois, on se serait cru en juillet quand on prépare la saison, alors qu' octobre novembre sont d'habitude des mois chargés._"

Le MHB joue deux matchs cette semaine, un match reporté ce jeudi à 19 heures face à Saint Raphaël, et samedi face à Cesson, tous les deux au Palais des Sports René Bougnol, à huit clos.

Pour compenser un peu l'impossibilité d' assister aux matchs, le MHB propose à ses partenaires et aux abonnés une formule click and collect de Lunch box pour suivre le match devant son écran et surtout continuer à supporter l'équipe.