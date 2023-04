Le Montpellier Handball réussira-t-il la passe de deux face au PSG Handball en 1/2 finale de coupe de France ?

Le 17 décembre dernier, les 9.000 spectateurs de la Sud de France Arena explosaient au coup de sifflet final, le MHB s''imposait d'un but 31-30 et surtout sur un dernier arrêt de Rémi Desbonnet.

Avant d'aller affronter les parisiens chez eux le 23 avril pour le compte du championnat, les handballeurs montpelliérains les rencontrent en demi finale de coupe de France ce mardi soir à la Sud de France Arena à 20H30. Au delà de la place en finale, c'est le match des Cadors.

Le Montpellier Handball est engagé sur tous les tableaux : leader du championnat, en1/4 de finale de la Ligue Européenne et donc en course pour une place en finale de la coupe de France. Comme dit la maxime : on ne court pas après deux lièvres ? Alors trois ?

"Quand tu es compétiteur, tu ne peux jouer qu'à fond une 1/2 finale de Coupe de France , en plus contre Paris." Patrice Canayer

Il y en a qui est ( si c'est possible ) encore plus impatient de disputer ce match, c'est l'arrière international Karl Konan, qui n'a pas joué le match du 17 décembre, en raison de sa fracture au pied, intenable dans les tribunes.

Karl Konan sera là mais pas Hugo Descat, ni Lucas Pellas, quant au meilleur buteur de l'équipe Kyllian Villeminot, en délicatesse avec un genou, l'entraineur Patrice Canayer laisse planer le doute.

Une Sud Arena à bloc derrière le MHB

8.000 spectateurs (pour un mardi) sont attendus à la Sud de France Arena pour vivre un deuxième succès sur les Parisiens ?

Cette demi finale de coupe de France est le premier match d'un mois d'avril décisif pour les Montpelliérains, avec samedi 8 avril le déplacement à Nantes, les 1/4 de finale de Ligue Européenne face au Sporting Portugal les 11 et 18 avril et le 23 avril le match au sommet à Paris.