Le Montpellier Handball se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue Européenne

Les handballeurs montpelliérains remettent les pendules à l' heure en Suisse. Ils s'imposent face aux Helvètes de Schaffhousen 32 -25 et se qualifient pour les 1/4 de finale de Ligue Europeenne

Rien à voir avec le match aller de mardi 23 mars au Palais des Sports René Bougnol , où le MHB avait concédé le match nul 27-27 face aux Suisses de Kadetten Schaffhousen en 8emes de finale aller de Ligue Europeenne.

Une semaine plus tard, ce mardi 30 mars, les Montpelliérains ont dominé les Suisses et pris l'avantage de plus de deux buts à la 15eme minute, qu'il ont creusé , notamment grâce à leur gardien Kevin Bonnefoi. Ils menaient 16 -1O à la mi temps.

Même cause même effet

La seconde période a ressemblé à la première, les Montpelliérains ont maintenu un écart de 5 à 6 buts avec les Suisses et s'imposent 32-25 . Meilleur buteur montpelliérain Yannis Lenne, avec 8 tirs, 8 buts.

Le MHB se qualifie donc pour les 1/4 de finale de la Ligue Europeenne.