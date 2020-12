Le Montpellier Handball tombe face au PSG

On y a cru pendant 45 minutes . Les handballeurs montpelliérains étaient devant toute la première mi-temps, ils menaient 19-18 à la pause face aux parisiens et même jusqu'à la 45eme minute. A partir de là, ils ont perdu pied et surtout des ballons et l'écart s'est rapidement creusé en faveur des coéquipiers de Vincent Gérard.

Le PSG s'impose 36 à 32, 12ème victoire en 12 matchs. Montpellier subit son premier revers de la saison, dans son palais des sports Rene Bougnol vide, et on se dit que dans un autre temps, reboosté par ses supporters, l'issue du match n'aurait peut-être pas été la même.

"On est frustré" Yanis Lenne

"On est frustré, parce qu'on n'avait bien préparé ce match et que ce qu'on avait travaillé fonctionnait" explique l'ailier droit du MHB Yanis Lenne,"et puis on s'est perdu, on s'est mis a jouer chacun son handball en ne respectant plus le plan de jeu" et il ajoute " si tu veux battre Paris il faut jouer 60 minutes pleines."

"Je ne suis pas un peu, je suis très déçu" Patrice Canayer

Même constat, et même regret de la part de l'entraineur du MHB. "_On a fait 45 minutes, et puis on est tombé dans le piège du système de jeu des parisiens, on s'est énervé, on a fait des fautes stupides, on a pris des 2 minutes ridicules,"_1O au total pour Montpellier dont deux exclusions définitives de Benjamin Bataille et d'Alexis Borges.

Montpellier a-t-il perdu le titre ce soir ?

Patrice Canayer reconnait que " pour Montpellier, c'est une très mauvaise opération." Autrement dit, le MHB a sérieusement hypothéqué ses chances de disputer le titre de champion aux parisiens, " depuis plusieurs années, ils ont des quotients de défaites très faibles, ils perdent un ou deux matchs par an, après le championnat n'est pas fini."

Le MHB est troisième derrière le PSG et Limoges.