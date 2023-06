Le Montpellier Handball vainqueur de Chambéry retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine

C'était l'objectif affiché en début de saison : se qualifier pour la Ligue des champions. Le contrat est rempli pour le Montpellier Handball au terme d'une saison passée longtemps en tète eu championnat, Montpellier termine second, à deux points du PSG champion de France et avec deux points de plus que Nantes.

Ces deux points, ils sont allés les chercher ce mardi soir au FDI stadium face à une équipe de Chambéry qui leur a donné du fil à retordre jusqu'au bout; revenus à 22-22 à 8minutes de la fin, c' est l'ailier suédois qui inscrit le but du plus 2 et de la victoire 28-27.

Le gardien montpelliérain Remi Desbonnet a tenu la maison notamment en première mi temps, avec 17 arrêts : " on peut être fier d'être allé chercher cette victoire comme ça et au moins personne ne pourra accuser personne d'avoir influencé le championnat, on savoure avec nos supporters ce soir avant de se remettre au travail pour samedi."

Ce soir encore les ailiers ont fait la différence avec 5 buts de Lucas Pellas et 8 buts de Yanis Lenne qui termine à 125 buts cette saison.

Objectif maintenant c'est de ramener la coupe de France à la maison. l'arrière international du MHB Kyllian Villeminot : "On termine second du championnat, maintenant on aimerait bien gagner un trophée par rapport à la saison qu'on a fait pour nous, pour nos supporters , il va falloir aller la chercher...."

C'était aussi l'heure des adieux, à l'ailier international Hugo Descat, ovationné par le public, Julien Bos qui ce soir fêtait la 2eme place de Montpellier, qui prive Nantes son futur club de Ligue des Champions, et qu'il va d'ailleurs affronter samedi en finale de la coupe de France et au gardien Kevin Bonnefoi.