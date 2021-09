Le Montpellier handball veut regagner des titres

La rentrée approche pour les handballeurs montpelliérains, un dernier tournoi amical à Limoges et ce sera reparti pour une saison à deux matchs par semaine, championnat et ligue des champions.

Du président aux joueurs en passant par l'entraineur, l'ambition est la même : regagner des titres nationaux. Si le Montpellier handball reste le club le plus titré de France, le dernier, la coupe de France remonte à 2016.

"On s'est peut être satisfait d' être placé, aujourd'hui il faut retrouver un esprit conquérant, cet esprit de la gagne à tout prix" Patrice Canayer

Pour ça, le club compte sur ses internationaux et ses champions olympiques, Hugo Descat et Valentin Porte, leaders d'un groupe qui s'est enrichi de 7 nouveaux joueurs, deux issus du centre de formation et 5 étrangers, pour cette saison en attendant le retour à la maison dans un an du gardien Rémi Desbonnet.

Pour cette année ou pour celles à venir?

Médaille d'or olympique en poche, le capitaine Valentin Porte n'est pas rassasié, " j'ai envie de gagner des titres avec Montpellier, il me manque encore beaucoup de titres nationaux." Valentin Porte qui est en convalescence, après sa blessure lors de la finale des JO à Tokyo et qui en a encore pour un bon mois.

1er match de championnat dimanche 12 septembre à la sud Aréna face à Saint Raphael. Le palais des sports René Bougnol est en travaux jusqu'à début novembre.