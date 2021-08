Le Montpellier Hérault devient un club omnisport avec le football et le volley

Le mariage a été officialisé ce mardi au centre d'entrainement des footballeurs de la Paillade à Grammont. Le groupe Nicollin devient l'actionnaire majoritaire du club de volley montpelliérain (à 87%). Ne dites plus Montpellier Castelnau Volley Université Club mais MHSC Volley-ball. Le dernier demi-finaliste du championnat de France se renforce donc avec le passage en SASP (société anonyme sportive professionnelle). "Cela devenait nécessaire", explique Jean-Charles Caylar. Le président du club de volley admet "que les principales équipes européennes qui perdurent sont des clubs omnisports".

Pour cette nouvelle saison, le budget du club augmente légèrement à 1,8 millions d'euros. "Nous allons apporter un petit plus. Les deux entités portent à 80% le même nom mais il y aura quelques passerelles notamment au niveau de la communication. Ce sera davantage sur l'image que le sport. Moi je n'ai rien à leur expliquer sur le volley", commente Olivier Nicollin, le PDG du groupe éponyme. Le MHSC Volley-ball continuera de disputer ses rencontres au Palais des sports Jacques-Chaban-Delmas de Castelnau-le-Lez.

Un projet tenté par Louis Nicollin

Fonder un club omnisport est un vieux serpent de mer à Montpellier. Louis Nicollin, l'ancien président du MHSC, avait déjà tenter de regrouper sous la même enseigne football et volley il y a une trentaine d'années. "Quand mon père est arrivée ici en 1967, il a été marqué par les taureaux et chevaux de Camargue et les deux clubs forts : le volley et le rugby à XIII", raconte Olivier Nicollin.