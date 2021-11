Le montpelliérain Valentin Porte nommé capitaine de l'Equipe de France de Handball

Et de deux pour Valentin Porte ! Le capitaine du Montpellier Handball devient le nouveau capitaine de l'Equipe de France de Handball. Il succède comme à Montpellier à Michaël Guigou.

Successeur annoncé

C'est le sélectionneur Guillaume Gille qui l'annonce ce mardi 2 novembre à l'occasion du rassemblement pour la Golden League.

"Le fait d’avoir nommé Valentin, au soutien de Michaël Guigou, durant cette dernière période, prouve l’estime que l’on a pour lui dans cette fonction, de la place qu’il tient au sein du groupe et des compétences dont il dispose pour endosser ce genre de responsabilité"Guillaume Gille/entretien Hubert Gueriau FFHB

Valentin Porte a déjà porté le brassard en l'absence de Michaël Guigou, notament en mai lors de deux matchs contre la Grèce lors des matchs de qualifcation pour l' Euro 2022.

De son côté Valentin Porte , en conférence de presse a parlé de " grand honneur."

" J’ai échangé avec quelques joueurs et les retours positifs m’ont conforté dans l’idée d’accepter" confie-t-il dans une interview sur le site de FFFH.

Vu d'ici, vu de Montpellier, ce n'est pas une surprise, Patrice Canayer lui a confié le brassard de capitaine depuis 2019, et parlait de lui en ses termes dans 100% MHB : "c'est l'un des joueurs les plus importants de l' Equipe par la stabilité émotionnelle qu'il apporte sur le terrain, c'est un garçon remarquable." Valentin Porte à qui le staff et le président du MHB ont décidé de confier un rôle plus important d' ambassadeur , l'associant directement aux choix et objectifs du club jusqu'en 2024.

Valentin Porte à la tête d'une équipe très montpelliéraine ce week end

Valentin Porte portera son " nouveau " brassard de capitaine en titre ce week end à l'occasion de la Golden League face au Danemark, samedi 6 novembre et face à la Norvège, le lendemain à la tête d'une équipe rajeunie, avec seulement 4 champions olympiques de Tokyo, dont son coéquipier l'ailier gauche montpelliérain Hugo Descat. Quatre autres montpelliérains font partie du groupe, l'ailier droit Yanis Lenne, aux portes de l' Equipe devrait enfin entrer sur le terrain, aux côtés de son "grand-petit" frère Arthur Lenne, 20 ans, pro depuis quelques mois seulement. Première sélection également pour Julien Bos, l'arrière montpelliérain, auteur d'un énorme début de saison. Le 6eme montpelliérain est le gardien Kevin Bonnefoi associé à son futur partenaire de club, l'actuel gardien de l' Usam Nimes Remi Desbonnet.