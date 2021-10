Le MSB bat Limoges dans un final serré, 77 à 72

Le MSB l'a emporté face au Limoges CSP ce samedi 30 octobre dans une salle d'Antarès quasiment pleine. Une victoire 77 à 72 pour le compte de la 6e journée de Betclic Elite, qui s'est jouée dans les dernières minutes. Si les Tangos ont dominé le début de la rencontre, la mi-temps a tout changé.

Le troisième quart-temps se termine sur une avance de deux points pour Limoges. Les Manceaux ne parviennent à inverser ce score que dans les dernières minutes, notamment grâce à des lancers francs. Le Mans aura d'ailleurs profité de 32 lancers francs pour 26 réussis au cours du match, contre 14 pour les Limougeauds et 12 réussis.

"Le coeur y était"

"Autant on a bien joué en première, autant en deuxième on a été beaucoup plus brouillon", analyse l'entraîneur du MSB, Elric Delord. "Mais le coeur y était, défensivement on y était, donc c'est là dessus qu'on a pu aller chercher cette victoire."

Les Tangos se sont notamment heurté à la défense évolutive de Limoges, la 5e meilleur du championnat. "Limoges est une équipe, et c'est un compliment, qui est chiante à jouer", poursuit Elric Delord. "Ils changent de défense, ils alternent et nous on n'a pas encore les automatismes pour s'adapter vite, on travaille dessus mais ça prend du temps."

Deuxième victoire de suite

L'intérieur Tashawn Thomas a en tout cas une nouvelle fois brillé en attaque avec 15 points, autant que Deishuan Booker. "Nous n'arrivions pas à faire de tirs offensifs, à trouver une faille", commente Tashawn Thomas. "Mais je suis fier qu'on ait trouvé un moyen de gagner quand les choses sont devenues compliquées."

"Je pense que pour la suite il faut qu'on trouve un moyen de rester agressif, qu'importe la défense en face. Je sens que c'est ça qui nous a ralenti et leur permis de revenir dans le match." ajoute l'intérieur. Avec cette victoire, la deuxième de suite après Paris dimanche dernier et la quatrième de la saison, le MSB passe provisoirement à la quatrième place du championnat.