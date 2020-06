Le MSB choisit une petite entreprise du Maine-et-Loire comme nouvel équipementier

C'est un choix qui étonne et dénote dans le milieu du basket professionnel. Après six ans de partenariat avec la marque italienne bien connue Kappa, le MSB aurait pu choisir comme nouvel équipementier un géant américain ou une grande société chinoise en plein boom. Mais il a préféré Skills, une petite société de sept salariés basée à Pont-de-Cé, près d'Angers, qui travaille dans une démarche éco-responsable (coton bio et bientôt fibres polyester recyclées) et fabrique une partie de ses produits en France.

Un pari assumé par le club, qui a bien réfléchi à la question explique son directeur marketing, Eric Magnetto : "Oui, c'est une petite société que l'on ne connaît pas, mais qui ne part pas de zéro non plus. Et compte tenu de leur maîtrise du process de production, du cahier des charges et de leur connaissance non seulement du basket, mais du sport en général, nous sommes très confiants." Très bien implantée dans le sport amateur (basket, volley, rugby...), Skills a équipé depuis 10 ans "plus de 250 clubs de basket, notamment l'UFAB 49 (Ligue féminine 2e division) depuis 2016, précise son co-gérant, David Péan, et aujourd'hui, on se sentait prêt pour travailler avec un premier club de l'Elite". Avec la perspective d'en faire une super vitrine pour faire découvrir la marque au grand public.

Une entreprise locale, qui produit en partie en France : un choix éthique

Le MSB a donc été séduit par l'expérience de la marque, mais aussi par son approche différente, plus responsable que celle de grandes marques planétaires. Skills fait par exemple fabriquer les tenues de match en France, à Bourges, à base de textile bio. Et dès 2021 à base de polyester issu de bouteilles en plastique recyclées. Le reste, comme les survêtements ou les tenues de ville qui seront fournis aux joueurs sont pour le moment confectionnés en Asie. Mais Skills souhaite aller plus loin sur ce point en "rapatriant un maximum de nos collections en France, souligne David Péan, ce n'est pas simple mais on sent que ça bouge dans la filière textile et il y a pas mal de jeunes entreprises qui proposent des choses donc nous sommes en train de nous rapprocher de différents intermédiaires." Une démarche que ce nouveau partenariat avec le MSB pourrait peut-être faciliter un peu plus.

Quant à ces nouveaux maillots "made in France", ils devraient être dévoilés vers la fin juin. Le MSB promet un maillot "un peu retro, près du corps et sans manches".