Le MSB commence l'année du bon pied face à Boulazac

Le Mans, France

C'est une rentrée réussie pour le Mans Sarthe Basket qui a battu Boulazac 99 à 78 à Antarès en 18e journée de Jeep Elite ce samedi.

Leur dernière défaite face à Pau n'était donc qu'un accident de parcours. Les Sarthois commencent 2020 sur la bonne dynamique de décembre, avec six victoires sur les sept derniers matchs.

Une première mi-temps déstabilisante

L'équipe périgourdine, dans le bas du classement, a pourtant donné du fil à retordre lors de la première mi-temps. "On manquait de rythme et d'agressivité", analyse Valentin Bigote, arrière manceau, qui a marqué pas moins de 19 points lors de la rencontre. Mais de retour des vestiaires, les Tangos ont gagné en confiance et "trouvé la bonne formule", souligne le coach Elric Delort, pour distancer durablement Boulazac et terminer avec plus de vingt longueurs d'avance.

Le MSB prend la 7e place du classement. L'équipe jouera sur le parquet de Châlons-Reims vendredi 17 janvier à 20 heures.