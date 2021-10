Le MSB débute sa saison avec une large victoire face à Boulogne-Levallois

Les basketteurs manceaux du MSB ont créé la surprise ce samedi 2 octobre à Antarès, à l'occasion du premier match de la saison de Betclic Elite. Ils ont largement battu 83 à 65 Boulogne-Levallois, vainqueur pourtant du tournoi de Sablé la semaine dernière.

"Défensivement, on y était, on a mis en place des choses pour contrecarrer les plans de Boulogne, on s'y est tenu et on a bien fait", se réjouit l'entraîneur du MSB, Elric Delord. "Comme d'habitude, il y a eu des temps forts et des temps faibles, mais on a réussi à bien gérer les temps faibles."

Un public présent

Après une préparation compliquée, ce score est rassurant. "Après, c'est aussi le premier match où je n'ai pas un joueur qui manque", tempère le coach. "C'est aussi la première fois que j'ai eu le sentiment qu'on a joué en équipe."

Sans oublier le public, "qui nous a aidé à être dans le combat, ça a été un vrai coup de pouce." Les supporters forcément ravis de ce score et de retrouver l'ambiance du championnat. "Ça très longtemps qu'on n'est pas venu, il y a moins de monde qu'avant, mais les gens sont heureux d'être là", raconte une spectatrice.

Le Virage nord

Le MSB bénéficie cette saison d'un nouveau club de supporter : le Virage Nord. Pour cette première, son président n'était pas déçu : "grosse performance du MSB, ça fait plaisir de voir ça, pour les fans de basket c'est le plus beau des remerciements", résume Julien Dumans.

Seule ombre au tableau : la sortie en civière de Valentin Chery, touché par un coup dans les cervicales. "Rien de grave", assure l'entraîneur Elric Delord. Le prochain match va arriver vite pour les manceaux : ce sera ce mardi 5 octobre face à Nanterre, là aussi à Antarès.