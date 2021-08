Le MSB "humble mais déterminé" pour cette saison 2021-2022

Quand on demande au président Christophe La Bouille quels sont les objectifs du Mans Sarthe Basket, la réponse peut surprendre. "Le maintien." "Il faut rester humble en début de saison, tout peut se passer, personne n'est à l'abri." Et pour exemple, il cite l'Elan Châlon, en 2017, champion un an avant le MSB, relégué en Pro B cette saison. "Le niveau du championnat progresse, tout le monde a des ambitions."

Mais la détermination aussi. "Le but est d'arriver à un stade où l'on peut viser une place en play-off. On en a les moyens sportifs." Le coach se félicite de l'état d'esprit de ces joueurs et parle d'un Valentin Chéry très en forme. Autre mention pour Scott Bamborth. "C'est un leader. Il en mission."

Elric Delord cherche un jeu plus agressif en défense. D'où le profil des joueurs recrutés. Le club aussi investi sur le staff, notamment médical, pour se donner le plus de chance d'être compétitif sur une saison pleine. "Il y a une vraie importance du dosage", pour pas qu'il y est une "chute de tension" après un début de saison sur les chapeaux de routes.

Une qualification en Ligue des Champions à aller chercher

"On s'est pas battu la saison dernière, comme on s'est battu pour aller visiter Sophia." Le message est clair, la qualification en Bulgarie pour la Ligue des Champions n'est pas une option, même si les joueurs ne seront "pas à fond", concède Elric Delord, "on sera au maximum de nos possibilités". Seulement 5 matchs amicaux avant cette première grosse échéance les 16 et 18 septembre prochains. Mais le coach compte bien en profiter pour tester son effectif. Effectif plus complet puisque Zachery Peacock, ex-joueur de Bourg-en-Bresse, ne portera finalement pas le maillot sarthois. Il est retenu pour des raisons familiales aux Etats-Unis, notamment concernant la garde de sa fille. Le MSB repart donc en quête d'un nouveau 4, bon en 3 points. Pas une mince affaire, "le marché est tendu" selon Elric Delort, mais le club ne se forcera pas à recruter si il ne trouve pas son bonheur.