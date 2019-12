Le MSB réalise l'exploit en battant Villeurbanne

Le Mans, France

Le coach du MSB, Elric Delord, avait promis de titiller le leader Lyon-Villeurbanne. Son équipe a fait mieux que ça. Les Sarthois se sont surpassés ce lundi 23 décembre en gagnant 85 à 74. Une grande performance qui s'est jouée à guichets fermés et dans une ambiance survoltée sur le parquet d'Antarès.

Une défense agressive

L'ASVEL était jusqu'ici invaincue avec ses 14 victoires depuis le début du championnat de Jeep Elite . Les Tangos ont mis un coup d'arrêt à cette série grâce à une défense agressive et efficace. Le MSB a dominé pendant les trois derniers quarts temps.

"On avait la volonté de se battre sur tous les ballons, il n'y a eu aucun creux", analyse le coach manceau. Eric Delord ne manque pas non plus de souligner la performance de son pivot, Cliff Alexander, qui a marqué pas moins de 20 points au cours de la rencontre.

C'est la cinquième victoire du club sarthois depuis l'arrivée de leur nouveau coach, le MSB se hisse ainsi à la huitième place du classement. Pour autant, les Sarthois gardent la tête sur les épaules et se concentrent déjà pour leur prochain match à Pau le 27 décembre.