Le MSB s'impose 95 à 82 contre Paris, après un match âprement disputé

Il y avait du suspense à Antarès ce samedi 5 mars, mais le MSB a fini par l'emporter 95 à 82 contre Paris. Une victoire qui s'est jouée dans le dernier quart-temps, il n'y avait qu'un point d'écart à trois minutes de la fin. Malgré une légère avance prise par les Parisiens durant la première mi-temps, la vapeur s'est inversée à mesure que le buzzer final approchait.

"On a eu une grosse semaine d'entrainement et on n'a pas joué depuis longtemps", reconnait l'entraîneur manceau Elric Delord. "On s'attendait au moins pour le premier quart-temps à manquer de vitesse et c'est ce qui s'est passé." En revanche en seconde mi-temps, c'était "le rouleau compresseur" selon le coach : "on a réussi à ce qu'ils lâchent car on a trouvé plus d'adresse."

Sortie sur blessure de Scott Bamforth

Le pressing parisien sur l'intérieur TaShawn Thomas ne l'a pas non plus déstabilisé. "La première chose qu'il m'a dit, c'est 'ils ont serré contre moi et on marque 95 points' donc on a su en profiter et s'adapter correctement", pour l'entraineur. "Quand tu coupes un joueur aussi fort que TaShawn, il peut être frustré et commencé à forcer, pas lui. Il a passé le ballon, il a joué juste. Ça c'est un joueur de classe ça."

Seul motif d'inquiétude : la sortie sur blessure de l'arrière Scott Bamforth, dont la gravité n'est pas encore connue. "Il est une grosse partie de notre attaque. Le voir tomber fait mal et on espère qu'il reviendra aussi vite que possible" commente Dante Cunningham, l'un des hommes de la rencontre avec 22 points marqués. "Par chance j'ai eu plus de lancers et j'ai profité au maximum de cette opportunité." Après ce match éprouvant, les Tangos vont devoir enchaîner rapidement puisque la prochaine rencontre sera dés ce lundi avec un déplacement à Dijon.