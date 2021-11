Le MSB s'impose à Antarès contre Strasbourg 88 à 80

La SIG Strasbourg était invaincu depuis 5 rencontres, mais ça a changé face au MSB ce samedi 13 novembre à Antarès. Les basketteurs manceaux se sont imposés 88 à 80, notamment en prenant une large avance de 20 points durant le premier quart-temps (30-10). Le reste de la rencontre a été plus équilibré : même si Le Mans était toujours devant, les Strasbourgeois sont parvenu à réduire l'écart à 5 points à quelques minutes de la fin.

Ils ont notamment su déstabiliser les Tangos grâce à des changements de système défensif. "Dans le second quart-temps, ils ont commencé à jouer plus physiquement, ça a perturbé nos timings", analyse l'arrière manceau Scott Bamforth. "Je pense qu'on peut mieux lire le jeu, quand ils changent de style, il nous faut un peu de temps pour l'appréhender. On peut définitivement s'améliorer à ce niveau-là."

"Il faut réguler"

Un avis partagé par le coach du MSB, Elric Delord, qui en voit la cause de certaines pertes de balle de ses joueurs : "On les avait les options, mais une fois une passe trop forte va en touche, une fois on n'attrape pas le ballon, une fois on a un tir, mais le ballon arrive un peu trop bas ou on rate le tir" énumère-t-il. "Mais ce n'est pas comme si on n'était paumé."

"Après j'évite de sanctionner dés la première erreur, parce que je ne veux pas que les joueurs jouent avec le frein à main", poursuit-il. "Il y a une volonté claire qui est de : je prends le ballon, j'essaye de jouer vite devant, donc il y a juste à réguler un peu quoi." Outre cette victoire, l'entraîneur se satisfait d'un niveau de jeu qui s'améliore de match en match. Ce succès permet notamment au MSB de prendre temporairement la quatrième place du classement d'Elite, avant la réception de Bourg-en-Bresse le 20 novembre.