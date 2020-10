Le MSB s'impose dans la douleur face à Gravelines

Dix-neuf balles perdues côté manceau, ving-trois côté Gravelines : ce n'est pas le basket qui est ressorti vainqueur de ce match âpre et parfois brouillon, mais bien le MSB. Le club sarthois s'impose 69-64 à Antares et remporte ainsi sa deuxième victoire en deux matchs, à l'occasion de cette troisième journée de Jeep Elite.

Privés d'Antoine Eito (malade) dès le départ, puis de Terry Tarpey au bout d'un quart d'heure (contracture), les Manceaux ont rapidement pris les commandes du match (30-19 à la 15e minutes) avant de perdre leur adresse face à la rugueuse défense nordiste (26 % à 3 points). Conséquence : les Manceaux n'ont jamais réussi à se mettre à l'abri, au point de laisser les visiteurs leur passer devant dans le dernier quart (56-57 à la 34e minute).

Cependant, les coéquipiers d'Ovie Soko (16 points, 6 rebonds, 3 passes), capitaine en l'absence d'Eïto, n'ont rien lâché pour repasser devant et finalement l'emporter sur le fil, notamment grâce à tir primé salvateur de Scott Bamforth dans la dernière minute, alors que celui-ci avait largement vendangé durant tout le match (2/10). Une victoire qui permet au MSB de s'installer dans le trio de tête, mais aussi de montrer une certaine force collective estime le coach manceau, Elric Delord : "C'est là où on voit l'âme d'une équipe, quand on reste solide et qu'on va chercher la victoire. Les gars se sont tous battus les uns pour les autres et c'est ça qui me rend le plus fier ce soir."

"Il y aura beaucoup de matchs comme ça où il faudra batailler, batailler jusqu'au bout pour gagner donc c'est une bonne chose d'avoir pu montrer qu'on pouvait le faire", concluait de son côté avec lucidité le meneur manceau, Kaza Kajami-Keane.