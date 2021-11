Le MSB s'impose sur le fil face à Bourg-en-Bresse

A trois secondes du buzzer, il y avait égalité entre Le Mans Sarthe Basket et la JL Bourg. Il a fallu un tir flottant, sur une jambe, de Scott Bamforth pour arracher la décision sans passer par une prolongation.

Sur l'ensemble du match, la victoire du MSB est logique et les visiteurs ne la contestent pas. "On a raté trop de choses", regrette l'entraîneur visiteur Laurent Legname.

"On aurait pu et dû gagner ce match de dix ou douze points, et une minute de déconcentration a failli nous coûter cher", note Scott Bamforth. Car les Tangos ont compté une dizaine de points d'avance presque toute la deuxième période, avant de commettre dans la dernière minute une série d'erreurs qui ont permis à Bourg de recoller - et donné à Bamforth l'occasion de faire se lever Antarès.

"J'aime ça quand, après après travaillé sans arrêt sur ce tir, ça paye, sourit Bamforth. Je l'ai fait un million de fois à l'entraînement, j'ai une opportunité de m'en servir en match, ça marche et c'est génial." L'artilleur du MSB a fait particulièrement mal à Bourg-en-Bresse, avec 5/7 à trois points en deuxième période, pour 22 points au total.

Terry Tarpey frôle le double double avec 13 points et 9 rebonds, juste avant ses premières sélections avec l'équipe de France, dans la fenêtre internationale qui commence.