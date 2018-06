C'est un rendez vous manqué pour le MSB. Alors qu'ils avaient l'occasion de décrocher hier soir, devant leur public, le 5ème titre de champion de France de l'histoire du club, les basketteurs sarthois émoussés n'ont pas fait le poids face à la Roca team dans ce match 4 des finales de la Jeep Elite. Malgré le soutien des 6 035 spectateurs à Antarès (pour la 5ème fois de suite à guichet fermé), les Tangos ont été menés de bout en bout et s'inclinent logiquement 78 à 69.

Monaco, dont le 5 majeur avait été modifié, a proposé une défense solide et un jeu particulièrement dur auquel les Manceaux n'ont pas su répondre. Ces derniers devront disputer un match 5 dimanche sur le parquet du club de la principauté vers lequel Eric Bartecheky le coach du MSB est déjà tourné.

Quand on a la possibilité de gagner un titre à domicile et que l'on perd, il y a forcément de la déception. Mentalement c'est un petit coup. Mais il faut laisser les joueurs digérer, récupérer et on va repartir de l'avant.