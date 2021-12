Le MSB s'incline sur le fil 98-89 face à Orléans

L'Orléans Loiret Basket réalise le gros coup de la 10e journée de Betclic Elite ! Les Orléanais recevaient Le Mans ce dimanche après-midi au Palais des sports d'Orléans et ils se sont imposés 98-89 au terme d'un match serré jusqu'au bout. Une défaite qui fait passer le MSB de la troisième à la sixième place du classement.

La rencontre : Le casse de l'OLB

Les Orléanais rentrent timidement dans la rencontre, pointant à 9 longueurs des Manceaux au bout de 5 min de jeu (2-11). Mais les hommes de Germain Castano reprennent les choses en mains et terminent le premier quart avec 2 points d'avance. Ils enfoncent même le clou dans le deuxième quart temps en menant jusqu'à 11 points (35-24) et rentrent aux vestiaires devant au score, 40-31, grâce à un dernier trois points du meneur Chris Warren. Ce dernier inscrit 19 points en seulement 17 minutes de jeu. En deuxième mi-temps, l'OLB contrôle le troisième quart, menant jusqu'à 19 points d'avance (66-47) et serre un peu plus les fesses en fin de quatrième quart quand le MSB revient à seulement 7 longueurs (87-80) à 1 min 42 de la fin du match puis à 3 unités (88-85) à 55 secondes du terme. Mais ce réveil des Tangos sera insuffisant, les Orléanais s'imposent finalement 98-89 dans une fin de match irrespirable.

L'homme en forme : Chris Warren et ses 19 points en une mi-temps

Auteur de 19 points en une seule mi-temps, avec 3 tirs à 3 points primés, 4 lancer-francs rentrés et 6 tirs à deux points en l'espace de 17 min de jeu, le meneur de jeu américain a démontré toute l'étendue de son talent face à une équipe du Mans qui était difficile à manier. Le meneur orléanais termine la rencontre avec un impressionnant total de 33 points, 11 passes décisives et 41 d'évaluation en 36 minutes de jeu.

Le retour de : Darius Johnson-Odom

L'arrière américain, aujourd'hui au MSB, était dans le 5 majeur pour débuter mais il a été un peu dans le dur pour ce retour au Palais des sports. Auteur de 6 points en 23 minutes de jeu. "Nous n'arrivions pas à arrêter leurs attaques", regrette celui qui évoluait à Orléans la saison passée. "Je pense qu'on n'était pas assez agressif, c'est dur de remonter la pente, particulièrement ici. Leur agressivité a été la clé pour eux."

Pas de surprise pour Elric Delord

Si le MSB était donné favori avant cette rencontre, avec 6 victoires en dix matchs contre 4 pour Orléans, cette défaite n'est pas forcément un choc pour le coach manceau. "Ils sont plus en difficulté à l'extérieur, mais c'est juste qu'ils ont surtout joué à l'extérieur depuis le début", précise Elric Delord. "Orléans travaille très bien, je ne suis pas surpris de les voir jouer à ce niveau là aujourd'hui." Si les Tangos ont aussi trois de leurs quatre déplacements, ils pourront peut-être se rassurer le samedi 11 décembre avec la réception de Châlons-Reims à Antarès.