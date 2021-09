Le MSB se rassure un peu à une semaine du début du championnat de France de basket

Les joueurs et le staff du Mans Sarthe Basket lors de la petite finale du tournoi de Sablé, contre Orléans.

Le MSB a terminé sa préparation sur une large victoire contre Orléans (98-71) ce dimanche à Sablé, dans la petite finale du Trophée Sarthe Pays-de-la-Loire. Samedi les basketteurs manceaux avaient encaissé une défaite encore plus lourde (34 points) face au Pau d'Eric Bartecheky. Les Tangos avaient donc besoin de se rassurer et ils l'ont fait, malgré l'absence de leur meneur Kaza Kajami-Keane, toujours blessé, et aussi de TaShawn Thomas, qui a passé le week-end à la maternité.

"Une bonne réponse"

"Deux joueurs majeurs en moins ça change beaucoup de choses", martèle l'entraîneur manceau Elric Delord, soulagé d'avoir "vu un autre visage" face à Orléans que face à Pau. "C'était une bonne réponse dans l'état d'esprit".

Il reste "beaucoup de travail" d'autant que pour la première journée du championnat, samedi 2 octobre à Antarès, les Tangos recevront les Métropolitains de Vincent Collet, qui étaient aussi à Sablé ce week-end. Parmi les favoris du championnat, les Franciliens ont battu Pau 78 à 60 pour remporter ce trophée d'avant-saison.