Le Mans, France

Le MSB à domicile ce lundi soir face à Monaco pour le troisième match de finale des Playoffs. Et après la belle performance des basketteurs manceaux, vendredi soir, chez les monégasques (77-87), les deux équipes sont désormais à égalité, une victoire chacune, à la veille d’un match crucial pour la suite estime Roméo Travis, le capitaine sarthois. « Je pense que ce match trois est le plus important de la série (NDLR : une série en trois matchs gagnants, qui peut donc s’étendre à cinq rencontres si les deux équipes sont à deux victoires partout à la fin du quatrième match), il détermine généralement la suite. On ne veut pas retourner à Monaco, on veut finir ici, au Mans. »

Les manceaux abordent donc cette troisième rencontre remontés comme jamais. Même si pour l’entraîneur du MSB Eric Bartecheki, il va falloir tirer des enseignements du deuxième match. « On a encore donné de nombreux paniers faciles à Monaco, mais c’était mieux. C’est toujours intéressant lorsque l’on a une équipe qui réagit après une déconvenue. »

Des manceaux fatigués, mais motivés

Le physique des joueurs, après une saison ? « C’est une question qui est là, à cause de enchaînement des matchs, reconnait l'entraîneur. Mais on est dedans, il y a l’adrénaline, l’excitation, tout ça fait que l’on peut, je l’espère, tenir le coup. »

💬 « Le match 3 est très important dans une série. On ne veut pas retourner à Monaco. On va essayer de finir la série à domicile» Romeo Travis #GoMSB ⚫️🔶 #FinalesJeepELITEpic.twitter.com/7nzMqVTUrS — MSB_Officiel (@MSB_Officiel) June 17, 2018

Les espoirs se tournent également vers Mykal Riley. L’ailier américain a fait son match, vendredi, en inscrivant 21 points, sur les 87, et en ne perdant aucune balle. Une performance qui en a fait la cible d’un supporter monégasque, qui a proféré des insultes racistes en fin de rencontre. La Ligue Nationale de Basket a d’ailleurs ouvert une enquête.

Un match à guichets fermés

Ce troisième match se jouera à guichets fermés : la totalité des places ont été vendues. Les dernières, remises en vente vendredi, sont parties en quelques heures. Une salle entièrement tapissée d’orange, remplie d’un public chauffé à blanc par le parcours des joueurs sarthois, c’est un soutien supplémentaire pour l’équipe continue Eric Bartecheky. « C’est un élément qui peut aider à se surpasser, à faire des efforts et à moins ressentir la fatigue, même si elle est là. » Le capitaine du MSB préfère y voir un moyen de pression sur les basketteurs monégasques. « C’est utile, on sent l’énergie, cela veut dire beaucoup quand le public est passionné et veut nous voir gagner. »

Épisode #3 Lundi 18 juin à 20h45 ! On compte sur vous pour mettre une ambiance de feu 🔥 Et tous en orange 🔶💥#GoMSB ⚫️🔶 #PlayoffsJeepELITEpic.twitter.com/ptCK9hlwwS — MSB_Officiel (@MSB_Officiel) June 12, 2018

Coup d'envoi de la rencontre, à 20h45, et si vous n’avez pu avoir de place pour assister à ce troisième match de finale des Playoffs, France Bleu Maine retransmet la rencontre en direct en intégralité, à partir de 20 heures.