Le Nice Volley relégué en Ligue B malgré sa victoire dans le derby

Difficile d'imaginer que le Nice Volley venait officiellement de dire adieu à la Ligue A ce vendredi soir à la salle Palmeira. Des sourires et même un clapping ont accompagné la victoire 3 sets à 2 face à l'AS Cannes. Mais ce derby azuréen arraché au tie-break condamne les Niçois, qui ne pourront plus rattraper Narbonne, le premier non-relégable. Ils joueront bien en Ligue B la saison prochaine.

Une question d'honneur pour le NVB

Alors que la mission maintien s'annonçait de toute façon très compliquée, il y avait surtout une question de fierté et d'honneur dans ce derby. Mené 2 sets à 1, les Niçois ont donc puisé dans l'énergie du désespoir pour renverser des Cannois qui pensaient sans doute un peu trop tôt repartir de Palmeira avec un succès précieux en vue des quarts de finale. Avec ce petit point récolté finalement, au lieu des trois qui leur tendaient les bras, c'est une mauvaise opération des Cannois, qui pourraient sortir du Top 8 ce week-end, à trois journées de la fin.

L'AS Cannes menait 2 sets à 1 et pensait sans doute repartir de Palmeira avec trois points précieux. Mais le NVB a renversé le match pour s'imposer en 5 sets (3-2) © Radio France - Maxime Bacquié

Ce n'est pas un pas en arrière

Des considérations qui paraissent bien futiles au NVB, qui va donc retrouver la 2e division du volley, quatre ans après s'en être extrait. "On a le plus petit budget de la Ligue A depuis des années, on avait donc réalisé des exploits jusque là," rappelle le président Alain Griguer. "Cette année on s'est planté sur un ou deux joueurs. Le résultat est là. Mais le club a 430 gamins, 25 équipes et on est aussi champion de France de beach volley. Ce n'est pas un pas en arrière." Concernant l'avenir de l'entraîneur Retko Peris, encore sous contrat pour une saison, la question n'est pas tranchée.