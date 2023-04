Le Nîmois David Tebib élu président de la Ligue nationale de handball

À 52 ans, David Tebib a été élu à l'unanimité ce lundi président de la Ligue nationale de handball. Le président de l'USAM Nîmes Gard, seul candidat, avait déjà assuré l'intérim à la tête de la Ligue après le départ d'Olivier Girault, en 2020. Il occupait déjà le poste de président par intérim depuis la démission le 26 janvier de Bruno Martini après sa condamnation pour corruption de mineur et enregistrement d'images pédopornographiques.

Le président de Nîmes, élu jusqu'en janvier 2025, s'est fixé comme objectif une "rénovation des compétitions à partir de la saison 2024-2025", expliquant que "tout le champ des possibles était ouvert", dont le passage à un format de play-offs pour décerner le titre de champion de Starligue (première division).

Il veut également "sécuriser et développer l'économie des clubs", une feuille de route qui pourrait passer par la création d'une société commerciale sur le modèle de la Ligue professionnelle de football.

Et enfin "augmenter la visibilité de nos championnats", notamment en dépoussiérant leur image, qu'il souhaite plus "moderne", et en attirant "un public plus jeune" en plus du socle existant.

David Tebib a indiqué qu'il allait quitter la présidence de l'Union des clubs professionnels de handball mais garder la tête de l'Association nationale des ligues de sports professionnels.