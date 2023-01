Le Nîmois David Tebib parti pour reprendre, au moins en intérim, les rênes du handball français

Le président de l'USAM Nîmes Gard David Tebib est bien parti pour reprendre, au moins en intérim, les rênes du handball français. Bruno Martini a présenté ce jeudi après-midi sa démission du poste de président de la Ligue Nationale avec effet immédiat. Il a été condamné mercredi à un an de prison avec sursis et 2.500 euros d'amende pour corruption de mineur et enregistrement d'images pédopornographiques.

Le comité directeur de la ligue de handball se réunit ce jeudi matin, à 8h, pour organiser l'intérim avant l'assemblée générale élective d'ores et déjà programmée le 7 mars prochain.

David Tebib, Président de l'Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel, et vice-président de la Ligue, a déjà été président de la Ligue Nationale de handball après la démission d'Olivier Girault en août 2020, jusqu'en novembre 2021 (nomination de Bruno Martini).