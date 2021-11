Le Nîmois Luc Tobie en équipe de France de handball

Dans une période plus compliquée (une défaite en coupe d'Europe, un revers et un nul en championnat, série en cours), l'USAM Nîmes Gard peut au moins se consoler avec cette bonne nouvelle : voilà un joueur de plus de l'effectif convoqué parmi les Bleus. Trois joueurs supplémentaires sont en effet appelés en équipe de France de handball pour les matches de Golden League de samedi et dimanche. Le sélectionneur Guillaume Gille doit en effet faire face aux blessures de Melvyn Richardson, Nicolas Tournat et Romain Lagarde, c'est ce qu'a annoncé ce dimanche la fédération. Parmi le trio convoqué en renfort, seul l'arrière droit de Nîmes Luc Tobie a déjà participé à un rassemblement sans toutefois être sélectionné.

Ce sera en revanche une grande première pour les deux autres: le pivot montpelliérain Arthur Lenne, dont le frère Yanis (16 sélections) figurait déjà dans la liste initiale, mais aussi son coéquipier Julien Bos.

L'USAM aura ainsi trois joueurs convoqués, puisque Jean-Jacques Acquevillo et Rémi Desbonnet font également partie de l'aventure. Michaël Guigou, en revanche, a pris sa retraite internationale, et Guillaume Gille doit maintenant désigner son nouveau capitaine.

Lors de cette première étape sur trois de la Golden League 2022, les Bleus se déplaceront en Norvège pour y affronter le Danemark le 6 novembre puis la Norvège le 7 novembre.

La liste des 26 convoqués :

Gardiens: Kevin Bonnefoi (Montpellier), Rémi Desbonnet (Nîmes), Vincent Gérard (Paris SG) Ailiers gauches: Hugo Descat (Montpellier), Dylan Nahi (Kielce/POL) Arrières gauches: Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes), Nikola Karabatic (Paris SG), Karl Konan (Aix), Romain Lagarde (Aix), Timothey N'Guessan (FC Barcelone/ESP), Élohim Prandi (Paris SG) Demi-centres: Kentin Mahé (Veszprem/HUN), Nedim Remili (Paris SG), Aymeric Minne (Aix) Pivots: Ludovic Fabregas (FC Barcelone), Luka Karabatic (Paris SG), Théo Monar (Nantes), Nicolas Tournat (Kielce), Arthur Lenne (Montpellier) Arrières droits: Dika Mem (FC Barcelone), Melvyn Richardson (FC Barcelone), Julien Bos (Montpellier), Luc Tobie (Nîmes) Ailiers droits: Benoît Kounkoud (Paris SG), Yanis Lenne (Montpellier HB), Valentin Porte (Montpellier)