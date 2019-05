Le PB 86 a encore son destin en mains pour les playoffs de ProB

Poitiers, France

Malgré un effectif très diminué avec les blessures de Ron Anderson Junior et Kévin Harley qui n'étaient pas du déplacement, le coach Ruddy Nelhomme a trouver les solutions pour venir s'imposer à Quimper déjà assuré de son maintient en Prob et qui n'avait plus rien à gagner ni à perdre dans cette confrontation. Les basketteurs poitevins ont toujours été devant dans les quatre 1/4 temps : 12-30 / 31-46 / 49-65 et 71-76.

Le coach ⁦@ruddynelhomme⁩ reconnaît que c est compliqué de trouver un joker médical en cette fin de saison avant le match décisif de vendredi ⁦@pb86officiel⁩ pic.twitter.com/zkn7zmANqZ — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) May 18, 2019

Comme lors des trois matchs précédents les basketteurs poitevins ont mené dans le 3ème 1/4 temps mais cette fois-ci ils ont réussi à maintenir leur avance jusqu'à la fin.