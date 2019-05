Le PB 86 coince encore dans le 4ème quart temps et s'incline 79-83 face à Orléans

Poitiers, France

C'est un scénario qui ressemble à s'y méprendre à la défaite de mardi soir à Blois. Face à Orléans, le Poitiers Basket 86 rate le coche et pourtant il y avait encore un superbe coup à jouer au classement général. Les poitevins sortent encore en tête à la fin du 3ème quart temps, mènent largement, mais les staff doit composer avec les nouvelles blessures de Kévin Harley (ischio jambiers) et Ron Anderson Jr (poignet). Des rotations en moins et Orléans revient inexorablement dans le jeu et fait enfin preuve d'une grande adresse après un gros trou d'air dans le match.

Les explications d Arnault Thinon après la défaite du ⁦@pb86officiel⁩ face à Orléans 79-83 pic.twitter.com/C0WJWJSEyF — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) May 12, 2019

Encore une fois on n'a pas de chance

Toujours 9ème du championnat de Pro B, Poitiers est toujours en position de qualifiable pour les play-offs mais heureusement que Nantes juste derrière au classement est allé s'incliner à Paris.

Rien n est encore perdu explique Ruddy Nelhomme le coach du ⁦@pb86officiel⁩ après la défaite sur Orléans pic.twitter.com/ZKbgrqMqVh — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) May 12, 2019

Prochain match samedi soir avec l'avant dernier match de la saison régulière et un déplacement à Quimper.