Poitiers, France

Nouvelle saison, nouveau visuel. Le logo historique, créé en 2004 lors de la naissance du club et "re-lifté" au cours de son passage en pro A, cède sa place après 14 saisons d'exercice et de beaux états de service.

Son successeur, né de la collaboration entre le club et l'agence poitevine Visual Impact (à travers son directeur artistique Joffrey Pairemaure), se veut "résolument tourné vers l'avenir, répondant aux codes actuels des clubs sportifs et illustrant les valeurs et les aspirations du club de basket poitevin. Il se veut fédérateur, et dynamique pour porter haut les couleurs et les savoirs-faire de notre territoire" explique le club poitevin dans un communiqué.