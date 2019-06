Le PB 86 éliminé en 1/4 de finales des play offs de pro B de basket encore battu par Orléans

Poitiers, France

Manque d'adresse jeudi soir dans le Loiret, et rebelote samedi soir à domicile pourtant dans sa salle et devant son public, le Poitiers Basket 86 est complètement passé à travers le "bonus de la saison". Après avoir arraché la 9ème place de la saison régulière qualificative pour les phases finales le PB86 n'aura jamais trouvé la faille face à un adversaire solide et taillé pour remonter en Jeep Elite. Malmenés aux rebonds et en manque d'adresse aux shoots, les basketteurs poitevins, peu vernis par les blessures, n'auront pas réussi à se transcender pour créer l'exploit face à l' ogre orléanais 2ème de la saison régulière. D'où la déception et l'amertume des joueurs après le match.

Amertume après la défaite du ⁦@pb86officiel⁩ battu 64-74 par ⁦@OLB45⁩ en match retour des 1/4 de play off Arnauld Thinon pic.twitter.com/XDb52NAocY — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) June 1, 2019