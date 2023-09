Le PB 86 en Pro B : "On va aller chercher le maintien le plus tôt possible dans la saison"

Après la pause estivale, l'heure est à retrouver les supporters. Le PB 86 joue ce soir son premier match à domicile de la saison. Nos basketteurs reçoivent La Rochelle ce vendredi dans le cadre de la Leaders Cup. C'est à la salle Saint-Eloi. Pour l'occasion, le vice-président du club Eric Pinaud était l'invité de France Bleu Poitou ce matin.

L'enthousiasme de retrouver les supporters

Il est revenu sur l'enthousiasme de retrouver le public. "C'est un peu une rentrée scolaire en fait. On a un peu d'excitation en se disant qu'on va retrouver nos vieux copains. On va retrouver notre public, nos partenaires, nos bénévoles. Ça, ça nous fait vraiment plaisir."

Cette rencontre va permettre aux joueurs de se tester avant le début de la Pro B. Le premier match sera le 13 octobre. "On a quand même un renouvellement important de l'effectif, avec 60 % des joueurs qui ne se connaissaient pas. Donc forcément, ça nécessite des ajustements, une découverte des individus, de leur qualité et de faire en sorte que tout ça fonctionne. Mais on est plutôt satisfait à ce niveau-là. L'État d'esprit est bon les gars et ils ont vraiment beaucoup travaillé cet été."

Eric Pinaud est également revenu sur les enjeux pour ce retour en Pro B. "On se doit d'être ambitieux quand on est au PB parce qu'on a quand même beaucoup de monde derrière nous. Donc, on doit avoir de l'ambition, mais j'appelle ça de l'ambition raisonnable. C'est-à-dire que pour cette saison, on va essayer déjà très humblement d'exister dans la division, essayer de se maintenir le plus tôt possible. Après, on verra bien. L'objectif, c'est de s'inscrire durablement dans cette division, au moins pour quelques saisons."

Budget de 2,7 millions et matchs à l'Arena

Côté budget, le club a réussi à trouver les financements pour tenir le coup face aux autres équipes. "Les collectivités continuent de nous soutenir. On a aucun partenaire qui est parti et une trentaine nous ont rejoints. La petite annonce, c'est qu'on est au-delà des objectifs d'un budget à 2,5 millions. On est plutôt à 2,7. Mais pour exister dans la division, c'est presque le minimum."

Le vice-président du club a aussi annoncé de nouveaux matchs à l'Arena Futuroscope. "On en a planifié 4 à 5. Si vous voulez mettre une croix sur l'agenda, je conseille aux auditeurs de mettre le 19 décembre avec une affiche Poitiers-La Rochelle !"