Le PB 86 en route pour la finale de N1M : France Bleu vous fait vivre l'événement

Attention, soirée possiblement historique... Le PB 86 reçoit Andrézieux-Bouthéon pour la demi-finale retour des play-offs de N1 masculine ce vendredi soir à la salle Jean-Pierre Garnier. Vainqueurs à l'aller dans la Loire (94-86 après deux prolongations), les joueurs poitevins sont à une victoire de la finale.

Un événement qui n'est plus arrivé depuis plus de dix ans au club : la dernière finale jouée était en ProB lors de la saison 2013/2014, finale perdue contre Bourg-en-Bresse. Ce vendredi, la rencontre se jouera à guichets fermés devant plus de 2.500 spectateurs dans une salle Saint-Eloi qui devrait être en fusion.

La montée en ProB au bout de la soirée ?

"Il faut confirmer à la maison. On a deux cartouches pour passer en finale. C'est excitant. Andrézieux n'a rien à perdre. C'est historique pour eux d'être à ce niveau de la compétition. Ils sont déjà parvenus à aller chercher deux matches à l'extérieur contre Mulhouse. Ce sera une très grosse confrontation" résume le capitaine poitevin Kévin Mendy.

Une soirée capitale, d'autant que si personne n'ose vraiment aborder le sujet au club, la réalité est là : aussi fou que cela puisse paraître, Poitiers pourrait valider la montée en ProB en cas de victoire si dans le même temps, Loon-Plage venait à s'imposer contre Caen.

Pourquoi ? Parce que les Nordistes n'ont pas déposé de dossier pour la montée auprès de la LNB. Les dirigeants loonois ont exclu l'hypothèse de la ProB. Ce qui signifie que si le PB 86 est en finale face aux basketteurs des Hauts-de-France, ils valideront leur retour dans le monde professionnel quelle que soit l'issue de la série...

Poitiers-Andrézieux, coup d'envoi à 20h. A vivre ce vendredi dès 19h45 sur France Bleu Poitou avec les commentaires de William Giraud, Arnault Varanne et Florian Levêque.