Pas de révolution, au PB 86 qui espère rester sur la même dynamique la saison prochaine.

Finalement on prend quasiment les mêmes et on recommence. Ruddy Nelhomme a été reconduit dans ses fonctions d’entraîneur, Mendy et Var repartent pour deux ans, deux jeunes du centre signent leur premier contrat pro.

Poitiers, France

"La décision a été prise en mai, mais on a préféré attendre la fin de la saison." Louis Bordonneau le président du PB86 a tenu une conférence de presse ce matin. "Le bilan de la saison est bon, on a du faire avec des blessés en fin de saison avant les play offs". Avec "la 11ème masse salariale de la Pro B on est à notre place" confirme Ruddy Nlehomme, l’entraîneur du club qui a été reconduit pour au moins un an et plus si affinités au sein du club. Le président assume pleinement et personnellement la reconduction de l’entraîneur "historique" du club, après des débats lors du conseil d'administration.

la Jeep Elite est une ambition pas un objectif

Avec un budget de 2,2 millions d'euros, le club part sur les mêmes bases pour la saison prochaine, avec un peu plus de 160 partenaires privés et des espoirs d'avoir les mêmes montants des collectivités, le président Bordonneau assume sa gestion de bon père de famille "la Jeep Elite est une ambition pas un objectif". Autrement dit pour la saison 2019-2020, le club du PB espère décrocher les play offs comme cette année sans être à l'abri ensuite de faire un beau parcours!

Kevin Harley quitte le ⁦@pb86officiel⁩ pour ⁦@BoulazacBasketD⁩ pour un projet intéressant et du temps de jeu en Élite pic.twitter.com/J0QzJ9jx2Q — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) June 5, 2019

Concernant les joueurs, Kévin Harley a officialisé son départ pour la Jeep Elite à Boulazac "j'ai la chance de trouver un challenge intéressant avec du temps de jeu, et je ne garderai que des bons souvenirs du PB".

Clément Desmonts et Jim Seymour signent leur contrat Pro au ⁦@pb86officiel⁩ #lnbpic.twitter.com/OHhDb4pmVY — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) June 5, 2019

Kévin Mendy et Michael Var re-signent pour deux ans de plus.

Les jeunes du centre de formation, Clément Desmonts et Jim Seymour, qu'on a vu avec un peu de temps de jeu dans l'équipe pro, viennent de signer chaque un premier contrat professionnel de deux ans.