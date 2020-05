Le PB 86 jouera bien en ProB la saison prochaine

"C'est une bonne nouvelle que nous acceptons avec modestie". Louis Bordonneau, le président du PB 86 préfère la jouer profil bas. Et on le comprend. Son club vient d'obtenir un maintien inespéré en ProB avec la décision de la ligue de ne faire descendre aucune équipe en raison d'une saison écourtée et qui ne reprendra pas suite à la crise sanitaire.

Sur le plan sportif, son club filait pourtant tout droit vers une relégation inéluctable avec 21 défaites en 23 journées (et alors qu'il restait une dizaine de matches à jouer). Un retard qui ne pouvait plus être rattrapé.

Si les équipes de tête de N1M vont sans doute nourrir des regrets (notamment Angers et Chartres), le PB 86, lui, peut se réjouir et va pouvoir désormais se projeter vers la suite. "A l'entraîneur et à son staff à présent de bâtir l'effectif le plus compétitif possible pour s'éviter une nouvelle saison galère" prévient le président.