Le PB 86 s'incline à Angers en deuxième journée de championnat

C'est la première défaite de la saison pour le PB 86. Les hommes d'Andy Thornton-Jones Ils se sont incliné ce vendredi soir en deuxième journée de nationale masculine 1 contre Angers, avec un score final de 91-80. Une défaite pour le premier match à l'extérieur. Les Angevins ont eu une défense solide et les Poitevins un manque de réussite au tir.

"L'enseignement, c'est _31 balles perdues dont 21 en deuxième mi-temps_, plus une maladresse au shoot et vous avez tous les ingrédients pour perdre un match", analyse Philippe Lachaume, le président du club. Il reste confiant. "On a quand même des joueurs qui se battent. On a eu la possibilité de revenir, puisqu'on a eu un écart que de cinq points. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est en devenir, elle ne peut progresser", justifie-t-il. Il note aussi une poule homogène et relevée. Le PB est maintenant dans l'obligation de gagner à Dax la semaine prochaine. Dax qui a gagné de son côté ce week-end.