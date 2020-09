Le Poitiers Basket 86 signe Sade Aded Hussein pour la saison

C'est une recrue imprévue mais qui va trouver sa place au sein du secteur intérieur du Poitiers Basket 86. Sade Aded Hussein est un pivot français de 27 ans et sera le dixième et dernier joueur de l'effectif poitevin cette saison.

Un défenseur capable de shooter

Formé au CSP Limoges, Sade Aded Hussein est un intérieur grand par la taille (2m07) qui va apporter au PB sa dimension athlétique. Bon défenseur, dur sur l'homme malgré un physique plutôt frêle, il compense par une mobilité supérieure qui lui permet de bloquer des tirs ou de gêner l'accès au cercle.

L'an passé, le Français a joué en Angleterre à Newcastle et a réalisé onze matchs très corrects : 9,5 points, 5,8 rebonds et 1,5 passe décisive et 1,5 contre de moyenne en 23 minutes. Libre après cette expérience outre-manche, il a su convaincre Jérôme Navier. Le club a dégagé une dixième place dans le budget pour donner au coach une plus grande densité dans son effectif.

Un bon complément

Si la raquette du PB86 est promise au duo Ekperigin-McKnight, Sade Aded Hussein est complémentaire de ces deux joueurs. Moins besogneux mais plus rapide, capable de shooter à trois points, il ira chercher des minutes pour permettre d'avoir quatre intérieurs de qualité tout au long de la saison, avec le jeune Jim Seymour qui continue sa progression.

Présent dans le groupe lors des deux matchs de préparation face à Boulazac puis face à Limoges, Sade Aded Hussein a même été titulaire - Christopher McKnight n'étant pas encore arrivé à Poitiers - et a inscrit 10 points (33% au tir) en 19 minutes, puis 9 points (50% au tir) en 21 minutes.