Le PB86 renoue enfin avec la victoire, en s'imposant face à Nantes (66-64)

Enfin ! Au terme d'un match ô combien disputé, le PB86 a retrouvé les joies de la victoire et s'est imposé, à domicile, face à l'Hermine Nantes. Le score reflète la physionomie du match : 66-64.

Si Poitiers a été devant tout au long de la rencontre, l'équipe d'Andy Thornton-Jones a connu des temps faibles et Nantes n'a pas réussi à prendre le contrôle du tempo et donc du match. Courageux, valeureux, le PB86 a été chercher cette victoire au mental.

Williams décisif, Abrams et le shoot de la gagne

Akeem Williams, le meneur de jeu poitevin, s'est distingué en deuxième mi-temps en inscrivant un panier de dingue du milieu de terrain pour clore le troisième quart-temps. Hormis ce shoot casquette, le meneur anglais a été excellent surtout en fin de rencontre, inscrivant huit points consécutifs pour son équipe en à peine 60 secondes... Et ce, dans les toutes dernières minutes.

Recruté pour aider Poitiers à gagner, Jamar Abrams a pris ses responsabilités. © Radio France - Clément Finot

Lui a été plus intermittent mais a été grand lorsqu'il le fallait. Jamar Abrams, arrivé au tout début du mois de Janvier, a pris ses marques contre Aix-Maurienne, été parfois maladroit (4 pertes de balle) contre Nantes, mais a éclaboussé la rencontre de son talent dans les ultimes instants. Au sortir d'un temps mort, il ne reste que douze secondes à jouer et le score est de parité : 64-64. L'américain reçoit alors le ballon et tous ses coéquipiers s'écartent pour le laisser jouer son un-contre-un. Un dribble, deux dribbles, un décalage, Jamar Abrams finit par se créer sa propre fenêtre de tir et déclenche... ça rentre (66-64, 40e) ! Il ne reste qu'une seule seconde à jouer.

Andy Thornton-Jones a souvent recadré ses joueurs. © Radio France - Clément Finot

Nantes n'arrive pas à marquer et Poitiers l'emporte donc, pour la première fois cette saison en championnat. Un succès qui est à mettre aussi au crédit d'Andy Thornton-Jones, qui a insufflé une rigueur défensive à cette équipe. 76 points encaissés à Aix, seulement 64 contre Nantes : Poitiers est sur le chemin de la guérison ?