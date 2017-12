Poitiers, France

Sur sa liste au Père Noël, Ruddy Nelhomme ne devait pas avoir coché ce genre de cadeaux... Une défaite face à Saint-Chamond et une blessure pour Sekou Doumbouya (entorse à la cheville) dont l'indisponibilité n'était pas encore connue ce vendredi soir. Voilà deux événements dont l'entraîneur poitevin se serait bien passé.

Prolongation arrachée... pour rien

Dans un match fou, parti sur des bases stratosphériques, le PB86 comme le SCB ont soufflé le chaud et le froid dans une salle Jean-Pierre Garnier qui a parfois eu du mal à suivre. Les joueurs de Poitiers ont montré du mieux dans la cohésion, et ils ont, un temps, pensé avoir fait le plus dur en arrachant sur le buzzer, avec un panier de Yanik Blanc, une prolongation qu'on attendait plus...

Mais c'était sans compter sur le courage des joueurs du Forez et sur le banc des remplaçants qui a permis de sonner une dernière charge, profitant de quelques ultimes errements dans le camp poitevin pour asséner le coup de grâce.

Sekou Doumbouya, du sourire aux larmes

On attendait beaucoup mieux de lui. Sekou Doumbouya qui fêtera ce week-end ses 17 printemps a été l'un des plus inspirés ce vendredi sur le parquet. Il termine avec 19 points inscrits et une évaluation de 25, son meilleur total depuis ses débuts chez les pros. Malheureusement, à la fin du quatrième quart-temps, il s'est fait une entorse à la cheville en retombant. Il ne sera pas du déplacement à Fos mardi. Des examens médicaux doivent être passés samedi pour déterminer la durée de son absence.