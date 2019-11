Le Phare plein à craquer pour le retour en coupe d'Europe du Chambéry Savoie Montblanc Handball

Chambéry, France

Le jour d'Europe est de retour au Phare de Chambéry ! Après une année de privation, la Team Chambé fait son grand retour en coupe EHF face à... Aix en Provence. Un peu déçu d'hériter d'un duel franco-français, qui plus est avec un match retour à l'extérieur en Provence, le Chambéry Savoie Montblanc Handball ne boude cependant pas son plaisir et ce tour qualificatif pour les phases de poules affichera complet ce dimanche après midi à partir de 17 heures 30. Match arbitré par des Espagnols.

Un déclic pour la saison ?

Le visiteur c'est Aix - qui a battu les Savoyards à Aix d'un but (29 à 28 ) lors de la deuxième journée de Starligue - actuellement 4 ème du championnat, bien mieux classé que Chambéry très à la peine , cinq défaites, 11 ème, qui a perdu encore mercredi à domicile contre Toulouse d'un but - décidément ! Bref le contexte sportif semble favorable à Aix . Mais Chambé attend cette coupe d'Europe pour rebondir. La bande à Melic a montré de belles choses en défense cette semaine et va bénéficier d'une ambiance surchauffée avec au moins 350 "Fréga 12" - notre club de supporters incandescents - collés au terrain et les Fondus au grand complet. Chaud bouillant !

Comme le dit Erik Mathé "On adore ces matchs à la maison avec nos deux clubs de supporters. On a hâte. C'est super ! On pouvait redouter des salles pas pleines pour ces tours préliminaires, ce n'est pas le cas. Il faut que ça nous porte vers la victoire sur 120 minutes, j'insiste."

Le capitaine Pierre Paturel, pilier des Jaunes et Noirs, attend ce retour en Europe. "Le summum du haut niveau. On veut montrer qu'on est capables de jouer à ce niveau-là. Si on passe, on aura les phases de poules avec des matchs qui s'enchaînent, et du haut niveau. On en est capables. Une qualification changera le visage de cette saison, même si ce n'est pas notre seul objectif."

Pas de place pour le doute

Jean-Loup Faustin est arrivé cette saison, de Montpellier, en Savoie pour jouer au haut niveau. " C'est le Graal. On est venus pour ça aussi à Chambéry. Comme le prouve le dernier entraînement avec un très fort engagement, tout le monde veut jouer, tout le monde veut gagner. Je ne pense pas qu'on soit dans le doute avec l'équipe. C'est plutôt de la frustration de perdre de peu si souvent cette saison. C'est une somme de détails qu'on travaille."

Aix, mieux classé en Starligue ? Aix a infligé une défaite en championnat au début de saison ? Aix aurait tord de venir en terrain conquis. "Difficile à manoeuvrer", certes. Mais pour l'Europe, la confrontation n'a rien à voir avec la Starligue, on fait confiance aux Savoyards pour se transcender devant leur public.