Le phénomène Wembanyama devant un Palais des Sports de Marseille à guichets fermés

Un physique et une technique exceptionnels

Un Palais des Sports de Marseille au complet. On n'avait guère de doute. Quand le Fos Provence Basket a remis 200 places à la vente vendredi dernier, pour le match contre Boulogne-Levallois, elles se sont envolées en cinq minutes. La raison de cette folie ? Le grand espoir du basket mondial Victor Wembanyama. Le prodige français de 19 ans remplit les salles de basket de tout le pays avant de s'envoler pour la NBA la saison prochaine.

Des fans impatients

Parmi ceux qui n'auraient raté pour rien au monde ce match délocalisé pour l'occasion à Marseille, il y a Octave : "Je vais le voir pour la première fois (...) ses capacités phénoménales avec ses 2 mètres 22, ses dribbles comme un meneur, c'est une perle rare". Patrick supporter des Byers de Fos Provence Basket depuis 12 ans, appréhende un peu : "On sait qu'il va nous faire du mal, pour gagner ce ne sera pas évident mais c'est vrai que c'est important de voir des gars comme ça". Il reconnaît même : "On a même l'impression que les joueurs de Fos sont impressionnés".

Pourquoi un tel engouement autour de "Wemby" ?

Victor Wembanyama c'est un potentiel énorme à seulement 19 ans. Le jeune garçon va rejoindre l'été prochain la NBA, le championnat américain. Les franchises (les clubs de basket) vont se l'arracher lors de la Draft, le mercato du basket américain. La NBA a même acheté, dès cette saison, l es droits pour diffuser les matchs de son club de Boulogne-Levallois aux Etats-Unis.

Victor Wembanyama a même été adoubé par Lebron James lui-même, l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Lors d'une tournée des Métropolitans aux Etats-Unis, à l'automne 2022, "King James" parle de lui comme d'un "alien", un ovni dans le basket.

Ce qui fascine, c'est son physique exceptionnel, allié avec une technique parfaite.

Ancien basketteur de 3e division, le chef marseillais trois étoiles Alexandre Mazzia compare même le phénomène Wembanyama aux plus grands basketteurs Etats-Unis comme Shaquille O'Neal, Wilt Chamberlain, Karl Malone ou Michael Jordan : "Vous les prenez, vous les centrifugez, vous en faites un jus et vous avez Victor Wembayama (...) Qualités de dribbles, de vitesse, clairvoyance de jeu, très bon rebondeur, très bon contreur... C'est un talent générationnel. SI toutes les salles de basket de France font salle comble aujourd'hui, c'est que les spectateurs savent très bien qu'il faut venir le voir car ils ne le reverront plus"

La venue très médiatisée de Victor Wembanyama en Provence est aussi l'occasion de mettre la lumière sur les Byers et de faire parler du basket professionnel.