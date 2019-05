Le Poitiers Basket 86 craque dans le dernier 1/4 temps à Blois et s'incline 72-63

Il y avait pourtant un bon coup à jouer à Blois chez un adversaire direct dans la course aux play-offs de Pro B. Le PB 86 a eu du mal à entrer dans le match et n'a pas su le conclure. Rien n'est encore perdu.

Poitiers, France

On a mis un 1/4 temps pour se mettre vraiment dans l'opposition et on a craqué dans le dernier 1/4 temps, reconnait Ruddy Nelhomme, l'entraineur du PB86 Il y a peu d'écart mais on laisse Blois s'échapper. Avec cette défaire 72-63, Poitiers reste 9ème de la Pro B juste devant Nantes, il faut absolument conserver cette place pour espérer joueur les phases finales. Ca passe dimanche avec la venue d' Orléans.

Le coach ⁦@ruddynelhomme⁩ analyse la défaite à Blois du ⁦@pb86officiel⁩ pic.twitter.com/0CzUdhcLEV — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) May 7, 2019

Du côté des joueurs, " On a beaucoup donné, on se rebelle, on revient mais la dépense d'énergie est énorme et on le paie sur la fin" souligne Arnault Thinon, meneur poitevin.