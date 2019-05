Le Poitiers Basket 86 qualifié pour les play-offs de Pro B après sa victoire sur Gries

Le PB86 avait son destin entre les mains et n'a pas tremblé pour se qualifier pour les play-offs de ProB. Les basketteurs poitevins ont nettement dominé Gries 90-79. Poitiers retrouve Orléans en 1/4 de finale.

En s'imposant nettement et avec la manière le PB86 a fait le plein de confiance avant d'attaquer les play-offs. Les basketteurs poitevins en remportant leur dernier match de la saison régulière à domicile 90-79 n'ont pas eu à compter sur un éventuel faux-pas de Nantes adversaire direct et vainqueur 64-65 à Denain. Les joueurs du PB ont toujours été devant comptant plusieurs fois plus de 20 pts d'avance sur des alsaciens bien peu adroits.

Maintenant c'est un "nouveau championnat" qui commence avec ces play-offs avec un déplacement jeudi à Orléans, avant un match retour samedi à Poitiers et peut-être une belle mardi de nouveau dans le Loiret.