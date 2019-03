Le président de la Chorale de Roanne annonce son départ en fin de saison

Invité de France Bleu Saint-Étienne-Loire ce lundi soir, le président de la Chorale de Roanne Daniel Pérez a annoncé son départ en fin de saison. Il se dit usé et assure que le club aura la capacité de se hisser dans le Top 10 français d'ici trois ans.

Roanne, France

Le président de la Chorale de Roanne Daniel Pérez a annoncé ce lundi soir sur France Bleu Saint-Etienne Loire qu'il allait quitter la présidence du club à la fin de la saison. "Il y a une certaine usure et je suis en train de voir avec le groupe des investisseurs comment faire pour _assurer le projet sportif parmi les dix meilleurs clubs français d'ici trois ans_. On va muscler le budget et muscler le capital. Pour mon successeur, les investisseurs sont en train de définir une short-list qui sera prochainement présentée."

Daniel Pérez avait occupé une première fois la présidence de la Chorale entre 2000 et 2006. Il est ensuite revenu au chevet du club en 2014, après la descente en Pro B, et alors que la situation économique était alarmante. Sa mission avait été dans un premier temps de remettre les finances du club dans le vert avant de se montrer ambitieux au niveau sportif.

Aujourd'hui la Chorale de Roanne la deuxième place du classement de Pro B et vise une accession en Jeep Élite en fin de saison.

A lire aussi > la Chorale de Roanne réclame une subvention supérieure à celle de Saint-Chamond